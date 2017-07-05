Легкоатлеты из Мордовии заняли три призовых места на "Мемориале Знаменских"

Соревнования по легкой атлетике "Мемориал Знаменских" прошли в подмосковном Жуковском. Турнир проводился в 59-й раз.

Среди представителей Мордовии лучшие результаты показали Сергей Литвинов, который стал первым в метании молота, и Александр Меньков (прыжки в длину). Литвинов, несмотря на не самую лучшую погоду, смог выполнить норматив для чемпионата мира (77,32 метра при нормативе в 76 метров).

В соревнованиях по прыжкам в высоту Иван Ухов показал второй результат.

Как сообщалось ранее, два борца из Мордовии вошли в состав сборной России на международный турнир по греко-римской борьбе "Мемориал Пытлясинского". Соревнования пройдут 8 и 9 июля в Варшаве (Польша).

Источник: izvmor.ru