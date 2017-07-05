В Мордовии освятили 2 водоема для снижения количества утонувших в них

В течение лета 2017 года в Мордовии пройдет ряд освящений массовых мест для купаний. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, это делается впервые, а конечная цель мероприятий — снижение количества утонувших.

Первыми были освящены водоем "Зеленая роща" в Саранске и водоем в Луховке. Наставник храма Святой Мученицы Татианы Николай Новотрясов совершил водосвятный молебен, после чего возглавил крестный ход с иконой "Никола Мокрый".

Напомним, Роспотребнадзор Мордовии в официальном заявлении категорически не рекомендовал использовать водоемы Саранска для купания. Ранее ведомство определило для данных целей следующие водные объекты: "Зеленая роща", "Лесное озеро", водоем по ул. Гончарова, "Луховское водохранилище" и "Старт".

Источник: 13.mchs.gov.ru