В Мордовии сгорели надворные постройки и автомобиль

В Мордовии спасатели потушили крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент произошел в селе Нижняя Вязера Инсарского района. Там загорелись надворные постройки и автомобиль на общей площади 98 кв.м.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На данный момент причина возгорания неизвестна.

Как сообщалось ранее, в Арзамасском районе Нижегородской области произошло возгорание автомобиля на трассе Нижний Новгород - Саранск. Инцидент случился на 80-м километре автодороги. Машина загорелась прямо на ходу. Очевидцы вызвали пожарных и попытались сбить пламя самостоятельно с помощью огнетушителей.

Источник: 13.mchs.gov.ru