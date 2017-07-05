В мордовскую колонию № 7 едва не забросили бутылку с телефонами

Сотрудники ИК-7 УФСИН по Мордовии пресекли попытку доставки в учреждение запрещенных предметов. В пресс-службе ведомства сообщили, что при досмотре вещей мужчины, приехавшего на краткосрочное свидание к осужденному к 10 годам лишения свободы, в сумке с продуктами был найден мобильный телефон.

В этой же колонии при обходе внутренней запретной зоны была найдена бутылка, в которой находились 9 телефонов.

По данным фактам проводится проверка.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии совершил административное правонарушение, попытавшись перебросить в колонию №11 мобильные телефоны.

Мужчина был задержан на режимной территории, примыкающей к производственной зоне учреждения.

Источник: 13.fsin.su