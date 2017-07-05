В рамках операции "Перекресток" в Саранске наказали 30 водителей

Сотрудники дорожной полиции Саранска подвели итоги операции "Перекресток". В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что за несколько часов проведения рейда инспекторы ДПС наказали 30 водителей, нарушивших правила маневрирования. Еще двое автомобилистов оштрафованы за нарушение правил проезда перекрестков.

В ГИБДД подчеркнули, что подобные операции будут продолжены.

Как сообщалось ранее, в Мордовии проводится операция "Внимание, каникулы!". Как показывает практика, в летний период количество ДТП с участием детей резко возрастает. Например, минувшим летом рост составил 20%. Чтобы снизить эти показатели, сотрудники ГИБДД РМ в рамках операции несут службу вблизи детских образовательных учреждений.

Источник: gibdd.ru/r/13