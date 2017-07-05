В Саранске пьяный и безработный водитель "Мицубиси" влетел в стену здания

В Саранске произошло очередное ДТП, в котором пострадали люди. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, виновником стал 27-летний безработный на внедорожнике "Мицубиси Паджеро". Он протаранил стену здания на улице Войнова.

В результате сам виновник и его пассажир были доставлены в больницу. У шофера была взята кровь на анализ, который показал, что тот был пьян.

По факту аварии ведется проверка.

Как сообщалось ранее, 3 июля в Ромодановском районе на трассе Саранск – Большое Игнатово произошла авария, в которой пострадали два ребенка. 31-летний водитель "Приоры" не совладал с автомобилем и опрокинулся в кювет.

Источник: gibdd.ru/r/13