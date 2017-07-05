Бизнесмен из Саранска на "Фиате" протаранил коллегу на "Хюндай"

Бизнесмен из Саранска стал виновником ДТП на Ключаревском шоссе. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, предприниматель за рулем "Фиат 500 LOUNGE" врезался в "Хюндай Солярис", стоявший на месте.

В "Солярисе" находился 37-летний коллега лихача из "Фиата". Ему потребовалась помощь медиков. В результате пострадавшему назначено лечение по месту жительства.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 3 июля в Ромодановском районе на трассе Саранск – Большое Игнатово произошла авария, в которой пострадали два ребенка. 31-летний водитель "Приоры" не совладал с автомобилем и опрокинулся в кювет.

Источник: gibdd.ru/r/13