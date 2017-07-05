Заключенный из Мордовии не дождался тапок с метадоном

В одной из колоний Мордовии пресекли попытку доставки запрещенных предметов. Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, при досмотре передачи, поступившей на имя осужденного к 9 годам за наркопреступление, в тапочках найдены два свертка с веществом желтого цвета, которые были спрятаны хитроумным способом.

Проведенная экспертиза показала, что вещество является метадоном массой 0,9 г.

Посылку привезла в исправительное учреждение жительница Зубово-Полянского района.

Как сообщалось ранее, сотрудники ИК-7 УФСИН по Мордовии пресекли попытку доставки в учреждение запрещенных предметов. При досмотре вещей мужчины, приехавшего на краткосрочное свидание к осужденному к 10 годам лишения свободы, в сумке с продуктами был найден мобильный телефон.

Источник: 13.fsin.su