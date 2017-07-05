Жительница Саранска украла у спящего дальнобойщика смартфон и ноутбук

47-летний житель Тюменской области подал заявление в полицию насчет кражи у него смартфона и ноутбука. Стоит отметить, что пострадавший работает дальнобойщиком.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина ехал по намеченному маршруту. На парковке одного из крупных магазинов Саранска он познакомился с 42-летней местной жительницей. Дама предложила немного выпить за знакомство. Когда водитель уснул прямо в кабине своей фуры, злоумышленница украла из салона гаджеты и скрылась.

Через короткое время оперативники задержали подозреваемую, которая во всем созналась. По факту кражи проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Саранска. Его обвиняют в краже.

Источник: 13.мвд.рф