Жителей Мордовии обязали регистрировать дроны

С 5 июля вступают в силу изменения, внесенные в Воздушный кодекс. Согласно новым правилам, нужно будет в обязательном порядке регистрировать все беспилотники весом от 250 граммов до 30 килограммов.

Это означает, что количество завораживающих видеороликов с видами Мордовии с высоты птичьего полета, которые сплошь и рядом появляются на Youtube, может уменьшиться.

Заниматься регистрацией летательных дронов будет подведомственное Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс".

Как сообщалось ранее, сотрудники Следственного комитета РФ по Мордовии возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на детей возле школы в Ковылкино. Напомним, информация об этом происшествии появилась в СМИ.

Источник: izvmor.ru