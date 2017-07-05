Французский бульдог сильно покусал 10-летнюю девочку в Рузаевке

Вечером 3 июля в одной из квартир многоэтажного дома в Рузаевке французский бульдог укусил 10-летнюю девочку. Школьница попыталась отодвинуть собачью миску в тот момент, когда пес ел. Животному это крайне не понравилось, в результате чего собака вцепилась в лицо несчастной.

С ранами носогубного треугольника пострадавшая была госпитализирована в больницу.

На данный момент неизвестно, где находились взрослые во время ЧП.

Как сообщалось ранее, в Большеберезниковском районе полицейские раскрыли кражу гуся у жительницы с. Тазино. Как оказалось, 61-летнюю женщину обокрал 30-летний ранее судимый мужчина.