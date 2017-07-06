5 июля Саранск едва не "утонул"

В среду, 5 июля, в Саранске вполне можно было снимать фильм-апокалипсис. Из-за сильного дождя тротуары, дороги, остановки утопали в воде. Кроме того, едва не вышла из берегов река Саранка.

Примечательно, что ливневая канализация на берегу есть, но она не справляется с потоками воды.

Как сообщалось ранее, сотрудники дорожной полиции Саранска подвели итоги операции "Перекресток". За несколько часов проведения рейда инспекторы ДПС наказали 30 водителей, нарушивших правила маневрирования. Еще двое автомобилистов оштрафованы за нарушение правил проезда перекрестков.