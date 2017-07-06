В Ростуризме удовлетворены темпами подготовки гостиниц Мордовии к ЧМ-2018

Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что подготовка гостиниц в регионах, которые примут ЧМ-2018 по футболу, идет по плану. Места размещения будут достроены в срок.

По словам главы Ростуризма, нет никаких оснований для беспокойства по поводу размещения приезжих фанатов в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, а также в Республике Мордовия.

"Будет обеспечено достаточно мест для проживания всех гостей этого яркого спортивного события", - подчеркнул Сафонов.

Как сообщалось ранее, в городской администрации Саранска обсудили подготовку к грядущему мундиалю. В результате было принято решение определиться с предпринимателями, которые будут осуществлять уличную продажу в дни ЧМ. К кандидатам предъявят специальные условия.

Источник: Минспорта РМ