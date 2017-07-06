В Ковылкинском районе "Приора" опрокинулась в кювет, пострадали 3 человека

В Ковылкинском районе Мордовии накануне, 5 июля, произошло ДТП с тремя пострадавшими.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель отечественной "Приоры" не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. В результате травмы получил виновник происшествия, а также две его пассажирки – женщина 1958 г.р. и девушка 1997 г.р.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, бизнесмен из Саранска стал виновником ДТП на Ключаревском шоссе. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, предприниматель за рулем "Фиат 500 LOUNGE" врезался в "Хюндай Солярис", стоявший на месте.

В "Солярисе" находился 37-летний коллега лихача из "Фиата". Ему потребовалась помощь медиков.

Источник: gibdd.ru/r/13