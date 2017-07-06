Жительница Мордовии привезла мужу в колонию амфетамин внутри себя

Жительница Мордовии попыталась провезти в одну из местных колоний наркотики для мужа, который отбывает наказание за грабеж.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, при личном досмотре гражданки был найден сверток, спрятанный ухищренным способом в теле у находчивой дамы. В нем, как показала экспертиза, находился амфетамин весом 6,86 г.

Теперь верная супруга, скорее всего, отправится туда же, где находится ее муж.

Как сообщалось ранее, сотрудники ИК-7 УФСИН по Мордовии пресекли попытку доставки в учреждение запрещенных предметов. При досмотре вещей мужчины, приехавшего на краткосрочное свидание к осужденному к 10 годам лишения свободы, в сумке с продуктами был найден мобильный телефон.

Источник: 13.мвд.рф