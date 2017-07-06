"Мордовия" сыграет против "Сызрани" на стадии 1/256 финала Кубка России

Состоялась жеребьевка Кубка России сезона-2017/2018. Саранская "Мордовия" на стадии 1/256 финала на своем поле примет "Сызрань-2003". Победитель этой пары в 1/128 финала сразится с победителем пары "Делин"(Ижевск) – "Динамо" (Киров).

Кроме того, был составлен предварительный вариант календаря чемпионата России среди команд ПФЛ. Первые две игры "Мордовия" проведет на выезде – 19 июля с ФК «Урал-2» (Екатеринбург), а 27 июля - с "Нефтехимиком" (Нижнекамск). Первая домашняя игра запланирована на 3 августа с "Динамо" (Киров).

Как сообщалось ранее, при подготовке к новому сезону "Мордовия" обыграла "Рязань" в контрольном матче - 2:1.