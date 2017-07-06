Непогода не привела к серьезным последствиям в Мордовии

На территории Мордовии пока что не зарегистрировано серьезных проблем и чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба региона-13.

Отметим, что не одна лишь Мордовия, но и все Пополжье в эти дни оказалось в зоне грозового фронта. Так, в соседней Ульяновской области повреждены линии электропередач. В отдельных районах Нижегородской и Кировской областей, а также Удмуртии наблюдается опасное переувлажнение почвы.

Как сообщалось ранее, в среду, 5 июля, в Саранске вполне можно было снимать фильм-апокалипсис. Из-за сильного дождя тротуары, дороги, остановки утопали в воде. Кроме того, едва не вышла из берегов река Саранка.

Источник: 13.mchs.gov.ru