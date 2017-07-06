Футболисты "Мордовии" добрались в Рязань автостопом

Некоторым футболистам "Мордовии" пришлось добираться на контрольный матч в Рязань с местным одноименным клубом автостопом. Дело в том, что у спортсменов по дороге сломался клубный автобус. Судя по всему, поломка была весьма серьезной, а время поджимало.

В итоге все обошлось благополучно. Футболисты успешно добрались до места назначения и победили "Рязань" со счетом 2:1.

Как сообщалось ранее, состоялась жеребьевка Кубка России сезона-2017/2018. Саранская "Мордовия" на стадии 1/256 финала на своем поле примет "Сызрань-2003". Победитель этой пары в 1/128 финала сразится с победителем пары "Делин"(Ижевск) – "Динамо" (Киров).