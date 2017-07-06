На улице Солнечная в Саранске горел многоэтажный дом

В Пролетарском районе Саранска 5 июля произошел пожар в многоэтажном доме. Инцидент случился в доме по адресу улица Солнечная, д. 13.

В пресс-службе МЧС по РМ уточнили, что огонь уничтожил имущество в квартире на площади 2 кв. м, также остались закопченными стены.

Установлено, что жилое помещение, в котором находился очаг возгорания, принадлежит 35-летнему мужчине. Причина пожара пока неизвестна. Информации о пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в Мордовии спасатели потушили крупный пожар. Инцидент произошел в селе Нижняя Вязера Инсарского района. Там загорелись надворные постройки и автомобиль на общей площади 98 кв.м.

Источник: 13.mchs.gov.ru