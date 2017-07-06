Самые "бедные" богачи России живут в Мордовии

Финансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг самых состоятельных жителей регионов страны, население в которых превышает 500 тысяч человек. Оказалось, что самые "бедные" богачи живут в Мордовии. Их среднемесячный доход – 277 тысяч рублей.

Самые высокие средние доходы у состоятельных людей в Москве - 1 млн 570 тыс рублей. На втором месте - Ямало-Ненецкий АО (1 млн 471 тыс рублей), на третьем - Санкт-Петербург (999 тысяч рублей).

Как сообщалось ранее, все увереннее чувствует себя Республика Мордовия в рейтинге инвестиций регионов в основной капитал на душу населения. По итогам 2016 года республика заняла по этому показателю 44-е место с показателем 65,4 тыс. рублей в расчете на одного жителя. В 2014 году Мордовия была на 60-м месте, в 2015-м – на 48-й позиции.

Источник: izvmor.ru