Национальный парк "Смольный" в Мордовии обзавелся новым логотипом

После того как Мордовский заповедник и национальный парк "Смольный" перешли в управление ФГБУ "Заповедная Мордовия", был проведен ребрендинг данных заповедных зон. В частности у "Смольного" изменился логотип.

На новом лого сохранен прежний символ – глухарь, однако сам он преобразован в узнаваемые цвета Мордовского заповедника, а ныне и "Заповедной Мордовии".

Отныне каждая особо охраняемая природная территория в "Заповедной Мордовии" имеет свою эмблему. Использоваться логотипы будут на сувенирной продукции, связанной с заповедником, граничных знаках, информационных щитах.

Как сообщалось ранее, мордовский заповедник принял юбилейного, 4000-го посетителя в 2017 году. Примечательно, что юбилярами стала группа из трех человек, причем прибыли они из Нижнего Новгорода.

Источник: izvmor.ru