Глава сельского поселения Мордовии скончался, упав на лезвие косы

В селе Ефаево Краснослободского района произошел несчастный случай с председателем поселения Иваном Кургузкиным. На одной из улиц села местные жители нашли мужчину с колото-резаными ранами.

Как стало известно, в день трагедии Кургузкин косил траву возле своего дома, как вдруг у него случился сердечный приступ. Мужчина упал прямо на лезвие косы. Кургузкина доставили в больницу с серьезными ранениями, сделали операцию, но спасти жизнь не смогли. Около 20:00 мужчина скончался.

Напомним, аналогичный случай уже происходил в этом году в Мордовии. В мае житель Инсарского района вонзил себе в грудь острие косы, получил проникающее ранение в сердце и скончался практически сразу же.

Источник: izvmor.ru