В Саранске резко вырос спрос на зонты из-за дождливого лета

В Саранске резко возросли продажи зонтов. Как сообщают продавцы, покупательский спрос вырос почти в 2 раза. Связано это, само собой, с невероятно дождливым летом.

Синоптики предупреждают, что пасмурная и дождливая погода пока не собираются покидать регион. В связи с этим жители столицы РМ сметают с прилавков не только зонты, но также дождевики и резиновые сапоги. Особым спросом пользуется детская резиновая обувь.

В среднем импортный зонт в Саранске стоит 400 рублей. За более качественную продукцию нужно заплатить 1500 рублей и больше.

Как сообщалось ранее, в ​Мордовии непогода спутала планы примерно 900 детям. Всех их развезли по домам из палаточных лагерей по причине ливня.

Источник: izvmor.ru