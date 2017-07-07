У жительницы Саранска на девичнике украли планшет

40-летняя жительница Саранска обратилась в полицию с просьбой помочь раскрыть дело о краже планшета. По словам заявительницы, она вместе с несколькими женщинами сняла квартиру для вечеринки. После распития алкоголя пострадавшая уснула, чем воспользовалась подруга, которая вытащила из сумки гаджет и присвоила его.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, вскоре была задержана 34-летняя подозреваемая. Украденный планшет был найден у нее дома. Свою вину нечистая на руку дама не отрицает.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 61-летний житель Саранска обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой обмана. По словам потерпевшего, его "надули" под предлогом возврата барсетки с документами.

Источник: 13.мвд.рф