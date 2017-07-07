Две жительницы Саранска лишились денег, связавшись с мошенниками в Интернете

Еще две жительницы Саранска стали жертвами интернет-мошенников. Одна из них потеряла 14,5 тысяч рублей при заказе детских вещей. Дама перевела аферистам полную сумму по предоплате, однако заказа не дождалась, сообщили в МВД по РМ.

Вторая жертва заказала в соцсети "ВКонтакте" спортивную обувь, переведя за нее 4500 рублей. В этом случае жертва также не получила желаемое и пошла в полицию.

По данным фактам проводятся проверки.

Как сообщалось ранее, житель Саранска стал жертвой мошенников в Сети. По словам потерпевшего, он оставил объявление о продаже гаража за 300 тысяч рублей на сайте "Avito". Вскоре ему позвонил потенциальный покупатель, выразил заинтересованность в покупке гаража и предложил оплатить покупку безналом.

Источник: 13.мвд.рф