Операция ГИБДД "Детское кресло" проходит сегодня в Саранске

Сегодня, 7 июля, в Саранске проходит операция "Детское кресло". Пресс-служба ГИБДД по РМ сообщает, что патрули ДПС будут дежурить в местах, где чаще всего можно встретить водителей, перевозящих детей.

Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей не пренебрегать безопасностью детей при перевозках и соблюдать ПДД.

Как сообщалось ранее, 8 июля в Саранске состоится торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до чемпионата мира – 2018. В связи с этим в городе будет временно ограничено движение автомобилей.

С 8 часов утра до 18 часов вечера ограничения коснутся центра города по улице Большевистской от Коммунистической до Полежаева.

Источник: gibdd.ru/r/13