Во Дворце бракосочетания в Саранске пройдет праздник в честь Дня семьи

В честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в саранском Дворце бракосочетания пройдет праздник семьи "Все начинается с любви…". В рамках торжественного мероприятия состоится регистрация брака молодоженов Тарасовых. Администрация г.о. поздравит молодоженов с этим знаменательным событием.

Также в этот день медали "За любовь и верность" и памятные подарки будут вручены юбилярам семейной жизни - супругам Ивениным, Волковым и Паршиным.

Как сообщалось ранее, в Саранске открылась фотовыставка "Семейный портрет", посвященная Дню семьи, любви и верности. Фотовыставка уникальна тем, что все фотографии созданы благодаря творчеству и стараниям целевой группы проекта "Перемена" — системы арт-терапевтической помощи замещающим семьям.

Источник: izvmor.ru