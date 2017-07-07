Роспотребнадзор признал правоту жительницы Саранска, жаловавшейся на шумный лифт

Жительница Саранска выиграла судебный процесс у ГУК "Юго-Западная". Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Мордовии, гражданка требовала признать, что лифт в ее подъезде по ночам работает очень шумно. Была проведена экспертиза, которая доказала правоту заявительницы.

В итоге управляющая компания признана виновной и оштрафована на 12 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, судебные приставы Мордовии вынудили жителя Саранска выплатить долг в размере 1 млн рублей микрокредитной компании. Должник является владельцем кроссовера Hyundai Santa Fe. Судебный пристав-исполнитель принял решение о наложении ареста на автомобиль мужчины, который не желал расставаться с деньгами.

Источник: fsvps.ru