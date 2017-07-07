Водитель "десятки" врезался в "Ниссан" в Саранске и попал в больницу

На улице Лодыгина в Саранске произошло ДТП, в котором пострадал мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Мордовии, экспедитор на вазовской "десятке" не уступил дорогу "Ниссану Примере" и врезался в иномарку. В результате травмы получил виновник аварии, которого доставили в больницу. Там ему назначили лечение по месту жительства.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 6 июля в Саранске на улице Лодыгина произошло еще одно ДТП. По имеющимся данным, перед пешеходным переходом вазовская "семерка" врезалась в "Шевроле Лачетти".

Движение на участке дороги было немного затруднено.

Источник: gibdd.ru/r/13