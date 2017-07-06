На улице Лодыгина в Саранске "семерка" врезалась в "Шевроле"

Сегодня утром, 6 июля, в Саранске на улице Лодыгина произошло ДТП. По имеющимся данным, перед пешеходным переходом вазовская "семерка" врезалась в "Шевроле Лачетти".

Информации о пострадавших в ДТП нет. Движение на участке дороги немного затруднено.

Как сообщалось ранее, бизнесмен из Саранска стал виновником ДТП на Ключаревском шоссе. Предприниматель за рулем "Фиат 500 LOUNGE" врезался в "Хюндай Солярис", стоявший на месте. В "Солярисе" находился 37-летний коллега лихача из "Фиата".

А 3 июля в Ромодановском районе на трассе Саранск – Большое Игнатово произошла авария, в которой пострадали два ребенка. 31-летний водитель "Приоры" не совладал с автомобилем и опрокинулся в кювет.

Источник: info-rm.com