Житель Саранска украл 200 рублей, выходя из автобуса

59-летний водитель автобуса из Саранска подал в полицию заявление о краже у него 200 рублей. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что вскоре был задержан 42-летний ранее судимый местный житель. Подозреваемый при выходе из общественного транспорта схватил с панели, куда потерпевший складывал выручку, деньги.

Свою вину задержанный признал. Теперь за такую незначительную сумму мужчину могут осудить по статье "Грабеж".

Как сообщалось ранее, житель Саранска стал жертвой мошенников в Сети. По словам потерпевшего, он оставил объявление о продаже гаража за 300 тысяч рублей на сайте "Avito". Вскоре ему позвонил потенциальный покупатель, выразил заинтересованность в покупке гаража и предложил оплатить покупку безналом.

Источник: 13.мвд.рф