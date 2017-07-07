Дозировщик на "Приоре" врезался в опрессовщика на "Гранте" в Саранске

В центре Саранска произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что 6 июля на одном из городских перекрестков "Приора" под управлением дозировщика ОАО столкнулась с "Грантой", за рулем которой был опрессовщик.

В результате один человек получил незначительные ушибы. Кто именно оказался пострадавшим, не уточняется.

По данному факту назначено административное расследование.

Как сообщалось ранее, 6 июля в Саранске произошло ДТП на улице Лодыгина. По имеющимся данным, перед пешеходным переходом вазовская "семерка" врезалась в "Шевроле Лачетти".

Движение на участке дороги было немного затруднено.

Источник: gibdd.ru/r/13