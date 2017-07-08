Житель Саранска обменял телевизор матери на выпивку

Жительница Саранска обратилась в полицию с заявлением об исчезновении телевизора. По словам 41-летней женщины, она даже не заметила, когда он исчез из ее квартиры.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, по подозрению в краже были задержаны сын потерпевшей и его приятель. Оказалось, что друзья распивали спиртное в квартире заявительницы. Когда у двух парней, 22 и 19 лет, закончилась выпивка, а денег не осталось, они решили украсть телевизор и продать его за 2 тысячи рублей в ближайший ломбард. На полученные средства молодые люди купили вожделенное спиртное.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 59-летний водитель автобуса из Саранска подал в полицию заявление о краже у него 200 рублей. Вскоре был задержан 42-летний ранее судимый местный житель.

Источник: 13.мвд.рф