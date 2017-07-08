Ирина Калентьева из Мордовии включена в сборную РФ на этап КМ по маунтинбайку в Швейцарии

Член сборной команды Мордовии Ирина Калентьева включена в состав сборной России на четвертый этап Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине "кросс-кантри". Соревнования пройдут 9 июля в Ленцерхайде (Швейцария).

Кроме Калентьевой, являющейся призером ОИ, среди спортсменов элиты заявлены еще двое россиян: Тимофей Иванов и Антон Синцов. Под первыми номерами в стартовых листах – лидеры Кубка мира швейцарец Нино Шуртер и украинка Яна Беломоина. Калентьева в тотале пока 13-я, Синцов – 27-й, Иванов – 72-й.

Как сообщалось ранее, Ирина Калентьева стала серебряным призером в дисциплине "кросс-кантри" на международных соревнованиях по маунтинбайку в Швейцарии.