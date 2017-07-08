В Мордовии презентовали" счастливый" почтовый штемпель

Мордовский филиал Почты России разработал специальный штемпель. На нем размещена "счастливая" дата с тремя семерками: 7.07.2017. В ближайшие 5 лет сотрудники Почты Мордовии будут работать с этим штемпелем.

На торжественном собрании, посвященном Дню российской почты, новым штемпелем были погашены памятные открытки с изображением здания Главпочтамта в Саранске.

Как сообщалось ранее, в Саранске торжественно отметили День российской почты. Министр информатизации и связи РМ Олег Соколов поздравил работников отрасли от имени врио главы региона Владимира Волкова.

На праздничном собрании лучшим работникам почты были вручены почетные награды, объявлены благодарности главы Республики Мордовия.

Источник: izvmor.ru