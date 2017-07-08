ФК "Саранск" расстался с четырьмя футболистами

Руководство ФК "Саранск" приняло решение отозвать сразу четверых футболистов - Артура Игошева, Максима Баулина, Ильдара Кадырова, Евгения Трибушинина. По какой именно причине принято данное решение, не сообщается.

"Благодарим игроков за вклад в развитие нашего клуба и желаем им дальнейших успехов!" - сказано в сообщении на странице клуба в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, ФК "Саранск" стал единоличным лидером чемпионата Мордовии по футболу среди команд первого дивизиона. Подопечные Сергея Савочкина добыли очередную победу, шестую в шести проведенных играх.