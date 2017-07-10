В Краснослободском районе потушили масштабное возгорание сена

Крупный пожар произошел в селе Старое Зубарево Краснослободского района Мордовии. Как сообщили в региональном МЧС, днем 7 июля там загорелось сено в тюках на общей площади 1200 кв.м.

В результате пожара пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливаются сотрудниками МЧС. Подсчитывается размер ущерба.

Как сообщалось ранее, в селе Ефаево Краснослободского района произошел несчастный случай с председателем поселения Иваном Кургузкиным. На одной из улиц села местные жители нашли мужчину с колото-резаными ранами.

В день трагедии Кургузкин косил траву возле своего дома, как вдруг у него случился сердечный приступ. Мужчина упал прямо на лезвие косы.

Источник: 13.mchs.gov.ru