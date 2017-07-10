В Торбеевском районе один человек пострадал при опрокидывании Renault в кювет

В минувшую субботу, 8 июля, в селе Мордовские Юнки Торбеевского района произошла авария. Около 20 часов вечера водитель автомобиля Renault не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась в кювет.

В результате ДТП пострадал один человек. Насколько серьезны его повреждения, на данный момент неизвестно.

Как сообщалось ранее, в Ковылкинском районе Мордовии 5 июля произошло ДТП с тремя пострадавшими. Водитель отечественной "Приоры" не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. В результате травмы получил виновник происшествия, а также две его пассажирки – женщина 1958 г.р. и девушка 1997 г.р.

Источник: 13.mchs.gov.ru