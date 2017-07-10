В Мордовии "тонут" низководные мосты

Обильные дожди, которые обрушились на Мордовию в течение последней недели, привели к затоплению ряда низководных мостов. В частности ушел под воду мост в селе Кергуды Ичалковского района.

Ранее появилась информация о затоплении моста в селе Пушкино Ромодановского района региона. Также сообщалось о затопленном мосте в селе Новая Карьга Краснослободского района.

Как сообщалось ранее, временная подвесная переправа через реку Мокша в Краснослободске постепенно трансформировалась в культовое место молодоженов. Новобрачные то и дело приезжают сюда, чтобы сделать эффектные фотографии и селфи.

Недавно на подвесном мосту появился первый замок, который по традиции символизирует любовь и крепость отношений.