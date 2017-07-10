В результате столкновения "Гранты" и "Ауди" в Саранске пострадал человек

В ночь с пятницы на субботу в Саранске произошло ДТП с участием иномарки "Ауди" и отечественной "Гранты". Как стало известно, инцидент случился в 3:45 ночи на улице Косарева в Октябрьском районе. Виновником стал водитель "Гранты", который около дома №38, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю "Ауди", двигающемуся по главной дороге.

В результате происшествия пострадал один человек. Другие подробности ДТП устанавливаются.

Как сообщалось ранее, на улице Лодыгина в Саранске произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Экспедитор на вазовской "десятке" не уступил дорогу "Ниссану Примере" и врезался в иномарку. В результате травмы получил виновник аварии, которого доставили в больницу.