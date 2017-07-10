В Саранске в результате пожара в гараже уничтожена "пятерка"

В минувшую субботу в Саранске горел кирпичный гараж.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, инцидент случился около 2:00 ночи на улице Павлова. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В результате возгорания уничтожен автомобиль ВАЗ-2105. Пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в Пролетарском районе Саранска 5 июля произошел пожар в многоэтажном доме. Инцидент случился в доме по адресу улица Солнечная, д. 13.

Огонь уничтожил имущество в квартире на площади 2 кв. м, также остались закопченными стены. Установлено, что жилое помещение, в котором находился очаг возгорания, принадлежит 35-летнему мужчине.

Источник: 13.mchs.gov.ru