Жительница Мордовии украла у собутыльника деньги и цепочку после пьянки

Житель Атюрьевского района Мордовии пострадал от действий своей приятельницы. Как сообщат пресс-служба МВД по РМ, 46-летний мужчина подал заявление в полицию о краже у него цепочки и денег.

Вскоре правоохранители установили, что к преступлению причастна 25-летняя безработная знакомая пострадавшего. Оказалось, что девушка пришла в гости к товарищу, в честь чего они организовали застолье. Когда хозяин уснул, гостья вытащила из кармана чужой куртки 1000 рублей и украшение из шкафа, после чего скрылась.

Свою вину гражданка не отрицает. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, житель Саранска обратился в полицию, заявив о том, что он стал одним из многих пострадавших от действий интернет-мошенников.

Источник: 13.мвд.рф