В домах Саранска массово текут крыши из-за аномального лета

Мэр Саранска Петр Тулатев поручил коммунальным службам города в кратчайшие сроки принять меры в связи с протекающими крышами в домах. На очередном совещании в администрации города Тултаев озвучил десятки писем от граждан, которые жалуются на такую проблему, возникшую из-за дождливого лета.

Критической ситуация оказалась на ул. Попова, 70, в поселке Ялга на Вокзальном переулке, в одном из домов на бульваре Эрьзи и по некоторым другим адресам.

"Люди не должны страдать от бездействия городских служб. Мы обязаны отреагировать на каждую из заявок и исправить ситуацию", - подчеркнул Тултаев.

Ранее жители села Песочная Лосевка Краснослободского района рассказали, что их населенный пункт, а также находящееся рядом село Заречная Лосевка в течение недели отрезаны от остального мира из-за сильных дождей.

Источник: adm-saransk.ru