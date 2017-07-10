Новый для России вид лишайника нашли в Мордовском заповеднике

В Мордовском заповеднике обнаружен новый вид лишайника - Micarea tomentosa. Открытие сделали научные сотрудники учреждения - Ирина Урбанавичене и Геннадий Урбанавичюс. Данный лишайник был обнаружен в РФ впервые, он собран с мертвой древесины ольхи черной во влажном местообитании в пойме ручья Вязь-Пушта.

Ранее вид был известен только из четырех европейских стран – Польши, Словакии, Эстонии и Швеции, где он отмечен преимущественно в крупных, ненарушенных лесных массивах, особенно на охраняемых территориях.

Как сообщалось ранее, мордовский заповедник принял юбилейного, 4000-го посетителя в 2017 году. Примечательно, что юбилярами стала группа из трех человек, причем прибыли они из Нижнего Новгорода.

Источник: izvmor.ru