МЧС Мордовии: ливни не прервали связь ни с одним населенным пунктом

Во многих водоемах Саранска из-за обильных осадков произошел подъем уровня воды. Несмотря на это, ни с одним из населенных пунктов региона связь не была прервана, сообщили в пресс-службе МЧС по РМ.

По состоянию на 10 июля вода вышла на поймы рек, подтоплены некоторые приусадебные участки. В то же время ни одного подтопленного жилого дома нет.

Также в ряде мест вода поднялась выше уровня автомобильных дорог и мостов. В отдельных случаях легковой автотранспорт потерял возможность передвигаться по некоторым дорогам.

Ранее жители села Песочная Лосевка Краснослободского района рассказали, что их населенный пункт, а также находящееся рядом село Заречная Лосевка в течение недели отрезаны от остального мира из-за сильных дождей.

Источник: 13.mchs.gov.ru