Житель Мордовии заготовил для себя наркотики из собранной год назад конопли

Мордовская полиция задержала ранее судимого жителя села Большое Игнатово. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, под крыльцом дома задержанного оперативник обнаружили бумажный сверток с наркотиками. Экспертиза показала, что это марихуана весом 19,4 грамма.

По словам гражданина, коноплю он нарвал еще год назад, после чего изготовил из нее наркотическое средство для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось в конце июня, двое граждан Украины попались в руки полицейских Мордовии с наркотиками. "Синтетика" была обнаружена при личном досмотре. Один из подозреваемых сообщил, что приобрел наркотик в Интернете для личного употребления.

Источник: 13.мвд.рф