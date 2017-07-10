Водоемы Саранска продолжают благоустраивать

В Саранске городские водоемы начинают принимать "человеческий" вид после проведенных там субботников и продолжающихся работ по благоустройству. В частности, на Луховском водоеме и водоеме в районе Огней Саранска появились специальные треноги с мешками для мусора и лавочки.

На Лесном озере в Пролетарском районе города построили беседку, провели в нее освещение. А на берегу водоема Ленинского района установили волейбольную сетку.

Власти города подчеркнули, что поведение жителей и гостей Саранска вблизи водоемов стало более культурным, что не может не радовать.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тулатев поручил коммунальным службам города в кратчайшие сроки принять меры в связи с протекающими крышами в домах.

Источник: adm-saransk.ru