В Мордовии вторая смена "Инерки – 2017" стартовала по расписанию

Вторая смена образовательного форума "Инерка – 2017" стартовала по расписанию. Напомним, что первая смена 5 июля заехала в лагерь, а 6 числа все разъехались по домам из-за дождей, обрушившихся на регион-13. В итоге молодежь вынуждена была проводить форум не на открытом воздухе, а на базе Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Вторая смена рассчитана на молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Заезд участников на традиционное место в Большеберезниковском районе состоялся, как и было запланировано, 9 июля.

Сейчас у участников второй смены проходят лекции, семинары, мастер-классы, они готовятся к конвейеру проектов.

Источник: izvmor.ru