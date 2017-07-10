Житель Ельниковского района, чтобы украсть 6 овец, протаранил их на автомобиле

Житель Ельниковского района сообщил в полицию об исчезновении 6 овец. По словам мужчины, днем отара из 7 животных паслась в поле, а вечером он нашел только одну овцу, которая при этом была ранена.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, вскоре оперативники задержали 53-летнего местного жителя, причастного к происшествию. Выяснилось, что мужчина на личном автомобиле специально протаранил отару, а затем, погрузив 6 пострадавших животных в багажник, вывез их с поля.

Как сообщалось ранее, в Мордовии наказали жителя села Старая Качеевка Теньгушевского района, который занимался незаконной вырубкой леса. С конца января по март этого года мужчина, работая мастером участкового лесничества, уничтожил 238 деревьев общей массой почти 450 кубических метров.

Источник: 13.мвд.рф