Жительница Мордовии осталась без рюкзака и 6 тысяч рублей после пьянки с приятелями

В Рузаевском районе полиция задержала двух молодых людей, 1995 и 2000 годов рождения, которые подозреваются в краже рюкзака с деньгами. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что парни распивали спиртное в компании с девушкой. Воспользовавшись невнимательностью дамы, преступники украли у нее рюкзак и незаметно скрылись.

Как оказалось, в сумке было 6 тысяч рублей. Приятели извлекли деньги, поделили их, а рюкзак выбросили в соседнем дворе.

В настоящее время часть похищенного изъята.

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Источник: 13.мвд.рф